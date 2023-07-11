Украина работает над тем, чтобы ленд-лиз США продлили еще на год, – Маркарова

Украинские дипломаты ведут активную работу над продлением еще на год закона о ленд-лизе. Решение должны принять американские конгрессмены.

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Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона. Сам Конгресс запланирован на 7 августа должен уйти на каникулы, не прекращается.

Как отметила Маркарова, сейчас приоритетными являются несколько резолюций, которые касаются похищения украинских детей и не только законопроект о военном бюджете. Ведется активная работа по наполнению законопроекта.

Маркарова дбавила, что военный бюджет не выделяет средства, но закладывает основные принципы.

"Именно в этом военном бюджете мы сейчас боремся, чтобы, во-первых, осталась программа USAI, это одна из программ, а также чтобы в этом военном бюджете было продолжено действие закона о ленд-лизе" в год. Чтобы эта возможность, этот инструмент также был доступен, если у нас закончатся грантовые программы", – рассказала посол.

По ее словам, Украина также ведет работу и над следующим дополнительным бюджетом, поскольку с 1 октября в нашей стране понадобятся дополнительные средства от США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла историческое решение об осуществлении программы ленд-лиза для Украины. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

А 9 мая исторический закон о ленд-лизе для Украины подписал президент США Джо Байден.

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