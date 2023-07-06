Украина разрабатывает два проекта собственных зенитных комплексов: министр стратегической промышленности Камышин рассказал об успехах

На данный момент Украина разрабатывает два проекта собственных зенитных комплексов. Над ними работает Украинский оборонно-промышленный комплекс.

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Об этом заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин. Проекты уже находятся на этапе первых прототипов.

"У нас есть несколько проектов в работе, по которым активизировали работу. За последний месяц по двум проектам прошли первые лётные испытания. Оба успешны. До готовности еще далеко, но мы делаем все для ускорения работы", – написал Камышин, среди прочего, вероятно, имея в виду продолжение развития еще довоенных разработок.

В свою очередь, эксперты ОО "Украинский миллитарный центр" объяснили, какие это могут быть ЗРК. По их словам, заявление о проведении первых летных испытаний свидетельствует о том, что оба проекта уже прошли начальную стадию проектирования.

В частности, вероятно, речь идет о ЗРК "Коралл", РК-10 и ЗРК с ракетой RIM-7.

"Министр не озвучил деталей и названий перспективных образцов вооружения, однако на прикрепленной к сообщению иллюстрации изображена зенитная ракета средней дальности "Коралл". Неизвестно, ее выбирали специально или случайно. Из публичных заявлений производителя известно, что проектная дальность поражения целей зенитной ракетой составит 30-40 километров, а ее максимальная высота составит 10 километров. Последний параметр несколько странный, ведь все зенитные ракеты с аналогичной дальностью имеют потолок примерно 20 километров", – отметили эксперты.

По их словам, большой процент узлов и агрегатов новой ракеты уже готов, так как их технологии были отработаны на предыдущих проектах. Тут имеется в виду твердотопливный двигатель, система самонаведения, управление импульсными двигателями коррекции и инерционная система.

Также известно, что для ракеты разрабатывалось две сменные головы самонаведения: активная радиолокационная и тепловая.

Что касается РК-10, то это ЗРК малой дальности с ракетой РК-10, которую разрабатывает ДККБ "Луч".

"Средство наведения и управления ракетой осталось традиционным для изделий КБ "Луч" – по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме. Ожидается, что новый комплекс сможет бороться с воздушными целями прямой зоны видимости на расстоянии до 10 км и высоте до 5 км. Схема производства ракет РК-10 сильно пересекается с уже отлаженным производством управляемых ракет РК-2 в противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Это позволило бы сразу запустить серийное производство на уже готовых мощностях", – заявили эксперты.

ЗРК с ракетой RIM-7 – это, по всей видимости модернизация советских ЗРК "Куб" и "Бук" для использования американских зенитных ракет AIM-7 Sparrow. О передаче этих ракет стало известно в конце мая 2023года.

"Интеграция западных ракет на платформу советских комплексов является вынужденным решением в условиях роста дефицита боекомплекта, непрерывно расходуемого для сбивания российских крылатых ракет и дронов. Вместо этого AIM-7 невостребован в больших количествах на складах союзников. Ракета AIM-7 способна сбивать цели на наибольшей дальности 19 км и на высоте до 15 км", – рассказали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американские зенитные ракетные комплексы Patriot начали защищать небо Украины от российских атак. В частности, наши бойцы первыми в мире уничтожили с помощью ЗРК ракету "Кинжал" оккупантов, которую, как заявляли в Кремле, якобы невозможно сбить. Однако украинским воинам это все же удалось, а во время последнего обстрела было уничтожено уже шесть "Кинжалов". Захватчики пытались поразить наши Patriot своими современными ракетами, но вышло наоборот.

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