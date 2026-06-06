Украина развернула масштабную защиту от дронов на прифронтовых трассах: Федоров раскрыл детали

В Украине Госспецтрансслужба по заданию Минобороны продолжает разворачивать защиту от вражеских дронов в прифронтовых регионах. По состоянию на сегодня, с начала текущего года более 820 километров прифронтовой логистики специалисты обустроили антидроновими сетками.

Видео дня

Об этом 6 июня рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров. Его ведомство "продолжает масштабировать антидроновую защиту логистики", отметил министр и показал соответствующее видео.

Защита логистики

Только за май в Украине обустроили более 211 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановили почти 38 км поврежденных участков дорог. Параллельно Госспецтрансслужба восстановила еще 115,5 км автомобильных дорог в прифронтовых областях.

"С начала года уже обустроено 822 км антидроновой защиты логистических маршрутов и восстановлено более 170 км поврежденных автомобильных дорог. Это помогает поддерживать устойчивую логистику, быструю поставку необходимых ресурсов, эвакуацию раненых и безопасное передвижение военных даже под постоянной угрозой атак дронов", – доложил министр.

Федоров добавил, что "каждый защищенный километр – это безопасная логистика и сохраненные жизни".

Что предшествовало

Российские захватчики в последнее время начали копировать украинскую тактику ударов по логистике и сосредоточились на дроновых атаках автотранспорта. Сейчас опасным стало автосообщение на трассе Харьков-Сумы, сообщает советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

К сожалению, в последнее время участились неприятные случаи именно с антидроновими сетками. Так, на днях в Донецкой области украинские аэроразведчики освободили из такой сетки фазана. Птица не могла самостоятельно выбраться и была истощена. Кадры необычной спасательной операции смотрите здесь.

Ранее во время выполнения боевого задания пограничники были вынуждены помочь дикому животному, оказавшемуся в смертельной ловушке. Инцидент произошел с бойцами РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда – военные заметили косулю, которая запуталась в антидроновой сетке, установленной для защиты позиций от вражеских беспилотников.

Так или иначе, такая антидроновая защита все равно остается очень нужной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!