Украина с начала года вчетверо нарастила производство ПТРК 'Стугна-П': министр Камышин рассказал о дальнейших планах

Украина в четыре раза нарастила производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна" с начала 2023 года. Украинские защитники с помощью этого ПТРК уничтожают военную технику российских оккупантов.

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Такое заявление сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"В июле произвели в четыре раза больше "Стугны", чем в январе. И мы двигаемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ее ни производили сейчас, ее будет недостаточно", – сказал Камышин.

По его словам, по всем техническим параметрам "Стугна" обходит американский ПТРК Javelin.

Он отметил, что Javelin – это очень хорошее оружие, однако Украина хочет увеличивать производство собственного продукта и в будущем сразиться за то, чтобы именно наш продукт был достойно представлен на внешних рынках.

Камышин также добавил, что оборонно-промышленный комплекс Украины стремительно растет, в частности, вследствие переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции.

"Это хороший признак, что государство перестраивает экономику на военные рельсы", – резюмировал он.

Следует отметить, что разработку украинского Конструкторского бюро ПТРК "Стугна-П" приняли на вооружение украинской армии в 2011 году.

ПТРК "Стугна-П" поставляют в двух калибрах ракеты – 130 и 152 мм. С увеличением калибра растет как дальность полета – более 5 км, так и пробитие брони. Для стрельбы ночью комплекс снабжают тепловизором – дальность выстрела ограничивается 3 км.

Свою эффективность "Стугна-П" доказала после начала полномасштабного вторжения. С помощью этого комплекса украинские воины уничтожали вертолеты и бронетехнику врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, с помощью ПТРК "Стугна-П" защитники Украины уничтожили очередной российский танк Т-80.

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