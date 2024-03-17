Украина сможет сбивать только одну из пяти ракет из-за нехватки боеприпасов – The Telegraph

Из-за отсутствия военной помощи США до конца текущего месяца в Украине могут закончится ракеты для систем противовоздушной обороны. В таком случае украинские военные смогут сбивать только одну из пяти российских ракет.

В это же время страна-террорист Россия наращивает ракетные и дроновые удары по Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным украинских источников, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов, защищающих такие города, как Одесса, быстро сокращаются. При этом политические дебаты по поводу военной помощи США лишь усиливаются на фоне эскалации российских атак.

Аналитики отметили, что вместо попыток сбить четыре из пяти российских ракет, как это происходит сейчас, Украине вскоре придется ограничить свои системы ПВО так, чтобы сбивать только одну из пяти целей. Также западные СМИ предупредили, что это окажет "значительное влияние на города Украины".

Пока российские террористы убивают мирных жителей Украины, политики в США ведут ожесточенные дебаты о том, следует ли сохранять военную помощь Украине. Более того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что Дональд Трамп в случае избрания президентом больше не будет давать Украине денег.

Предупреждение прозвучало в то время, когда Россия наращивает ракетные удары по Украине. В результате атаки по Одессе накануне погибло 20 человек, что является самым большим числом погибших в этом городе за всю войну за один день.

Кроме того, российские официальные лица заявили, что знают, что у Украины заканчиваются боеприпасы. Поэтому в РФ приняли решение, что пришло время наносить еще больше ракетных и дроновых ударов.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск в резкой форме призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона ускорить процесс голосования за пакет американской помощи для Украины. Он отметил, что Джонсону следует внимательно посмотреть на последствия российского теракта в Одессе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны поддерживают необходимость оперативного голосования американской Палатой представителей за дополнительное финансирование военной помощи Киеву.

Как писал OBOZ.UA, 12 марта Вашингтон объявил о выделении Киеву экстренной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. Однако США не смогут предоставить Украине еще один пакет без выделения дополнительного финансирования.

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