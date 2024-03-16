'Посмотрите на Одессу': Туск в резкой форме призвал спикера Джонсона вынести на голосование законопроект с помощью Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск в резкой форме призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона ускорить процесс голосования за пакет американской помощи для Украины. Он отметил, что Джонсону следует внимательно посмотреть на последствия российского теракта в Одессе.

Соответствующее сообщение глава польского правительства опубликовал в соцсети X, ранее известной как Twitter. "Посмотрите на Одессу, спикеру Джонсону. Сколько аргументов вы еще нуждаетесь в том, чтобы принять решение?" – написал Туск.

Стоит отметить, что утром 15 марта оккупанты ударили по Одессе ракетами "Искандер". В результате атаки РФ погиб 21 человек, среди которых фельдшер и спасатель ГСЧС, работавшие на месте одного из взрывов. Более 75 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе отреагировали на террористический ракетный обстрел Россией Одессы 15 марта. Атаку оккупантов на мирных людей назвали очередным проявлением варварского характера путинской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после террористического удара оккупантов по Одессе пообещал, что российские убийцы ощутят справедливую реакцию.