Украина сможет удержать линию фронта на востоке и держать под прицелом Крым, – Блинкен

Силы обороны Украины смогут удерживать линию обороны на Харьковщине и других направлениях восточного фронта и дальше. США и союзники уже предоставляют для этого соответствующее вооружение, но сейчас "сложный момент".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире CBS News. Он признал, что многомесячная задержка выделения нового финансирования в помощь Украине "обошлась недешево", однако на этой неделе Вашингтон анонсировал уже второй пакет военной помощи для Киева – на 400 млн долларов.

Политик отметил, что и США и Европа делают все возможное для ускорения поставок оружия в Украину.

"Я убежден, что Украина сможет эффективно удерживать линию фронта на востоке, сможет продолжать использовать преимущества, достигнутые в Черном море..." – сказал Блинкен.

Также он считает, что Силы обороны благодаря западному оружию смогут "держать под прицелом" оккупантов во временно оккупированном Крыму, чтобы усложнить для них ведение войны.

"Мы предоставляем вооружение для этого, но сейчас сложный момент", – подчеркнул госсекретарь.

В целом Блинкен заверил, что США, как и все остальные 50 стран-партнеров, "никуда не денутся" и продолжат помогать Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин очень заблуждается, если считает, что сможет победить.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Минобороны Великобритании Дэвид Кэмерон назвал прорыв России в приграничные районы Харьковской области "чрезвычайно опасным моментом". Он отметил важность того, чтобы партнеры принимали все возможные меры для поддержки Украины.

– Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ВСУ на Харьковском направлении проводят контрударные операции в районах пограничных сел, таких как Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка. В то же время оккупанты перебрасывают сюда резервы и привлекают значительное количество пехоты, бронетехники и различных видов дронов.