'Надо всеми силами помочь': Кэмерон заявил о 'чрезвычайно опасном моменте' на фронте в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал прорыв России в приграничные районы Харьковской области" чрезвычайно опасным моментом ". Он подчеркнул важность того, чтобы партнеры принимали все возможные меры для поддержки Украины.

Эти слова он выразил в интервью Sky News. Кэмерон также выразил мнение, что американская помощь может изменить обстановку на поле боя.

"Это только подчеркивает, что речь идет о необоснованном, незаконном вторжении Путина в независимую, суверенную страну. И сейчас он, как бы это сказать, снова вторгся в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все, что можем, чтобы помочь Украине", – сказал министр.

Поэтому министр иностранных дел подчеркнул важность предоставления Британии пакета помощи для Украины на 3 миллиарда фунтов стерлингов в год.

Кроме того, в ходе интервью британский политик выразил мнение, что было бы лучше, если бы пакет помощи от Соединенных Штатов Украине в размере 61 миллиарда долларов поступил раньше, поскольку "Украина страдала от сухопутной войны".

"Нам всем нужно делать больше, это то, что делает Великобритания, мы снова лидируем. Но американские деньги будут иметь значение, поэтому мы должны вмешаться и оказать украинцам поддержку, в которой они нуждаются", – заявил глава британского МИД.

В то же время Кэмерон подчеркнул, что украинские военные продолжают демонстрировать высокий боевой дух.

"Я был там на днях – их боевой дух все еще силен, они до сих пор наносят россиянам ужасные потери. Если бы только россияне видели, сколько людей они теряют", – добавил он.

Напомним, что министр иностранных дел Дэвид Камерон заявил, что сдержанность Запада только побуждает агрессоров к еще большей эскалации. Он призвал страны НАТО занять более жесткую позицию и увеличить расходы на оборону.

Ранее OBOZ.UA сообщал о заявлении Кэмерона, что Британия не против, чтобы Украина била британским оружием по территории России. Также во время визита в Украину он пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько нужно".