РФ опрокидывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехники: в ВСУ рассказали о боях под Волчанском

На харьковском направлении Вооруженные силы Украины проводят контрударные операции в районах пограничных сел, таких как Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка. В то же время вражеские силы перебрасывают сюда резервы и привлекают значительное количество пехоты, бронетехники и разных видов дронов.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона "Единые новости". Также враг развивает наступательные действия по двум направлениям : Липцы и Волчанск, и пытается расширить фронт.

"Продолжаются оборонные операции в районах села Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка. Это пограничные села. Наши войска уже вторые сутки там ведут контрударные действия, защищая нашу украинскую территорию", – сказал спикер.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подчеркнул, что резервные подразделения Вооруженных Сил Украины размещаются в тех районах, где противнику удалось осуществить продвижение.

"Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми небольшими группами северо-западнее Липцев и также пытается продвигаться в районах, которые отделены к северу от Липцев, где у них есть цель достичь определенных успехов", – сказал Волошин.

Он отметил, что украинские защитники действуют на подготовленных линиях обороны и наносят удары с целью полной остановки вражеского наступления и ликвидации врага, пытающегося прорвать оборону.

Также было принято решение об усилении боевых подразделений дополнительными соединениями из резерва.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия начала наступление на Харьковскую область по графику, о котором ранее информировало Главное управление разведки Минобороны Украины. Пока принимаются все необходимые меры, чтобы сорвать планы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска, начавшие наступательную операцию в Харьковской области, сейчас концентрируют усилия на попытках быстро изолировать пространство боевых действий на левобережье Северского Донца. Также для захватчиков одной из ключевых целей является захват Волчанска.