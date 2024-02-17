Украина создает группировку противоминных сил в Черном море: в Минобороны рассказали подробности

Украина положила начало созданию группировки противоминных сил в Черном море. Кабинет министров одобрил постановление, которое позволит привлечь средства для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных кораблей.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины. Речь идет о двух кораблях класса "Sandown", которые в 2022 году были выведены из британского флота и получили названия "Черкассы" и "Чернигов". Их уже привлекали к многонациональным учениям под украинским флагом.

"Договор о поставке заключили Министерство обороны Украины и Министерство обороны Великобритании. В 2023 году Минобороны Украины заключило соглашение с британским предприятием, которое имеет большой опыт в обслуживании кораблей ВМС Великобритании. За модернизацию, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием и запчастями двух кораблей мин Украина будет платить средства в соответствии с кредитными соглашениями, условия которых утверждены в Постановлении", – говорится в сообщении.

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа подчеркнул, что эти корабли критически необходимы Украине для разминирования акватории Черного моря после завершения полномасштабной войны, так как это современные противоминные корабли такого класса.

По оценкам экспертов Украины и НАТО, операция по устранению минной опасности в Черном море будет длиться от 3 до 5 лет, а рекомендованных морских путей и мест стоянки судов – до 6 месяцев. Без таких кораблей это может длиться гораздо дольше.

Отметим, что сейчас эти два корабля не могут прибыть в украинские территориальные воды, потому что Турция не позволит двум минным тральщикам пройти транзитом через свои воды на пути к Черному морю. Такой проход был бы нарушением Конвенции Монтрё 1936 года, запрещающей прохождение по проливам Босфор и Дарданеллы кораблей воюющих стран.

Из-за этого экипажи "Черкас" и "Черниговая" сейчас проходят подготовку в составе противоминных сил. Военнослужащие овладевают применением противоминного оружия, тактическими приемами и способами разминирования акваторий по стандартам НАТО.

В Минобороны сообщили, что команды завершили первый этап подготовки противоминных кораблей и по результатам аттестации специалистов НАТО во время учений Joint Warrior 23-II получили положительные оценки. В дальнейшем военнослужащие будут проходить интенсивную подготовку кораблей к действиям в любых условиях как одиночно, так и в составе соединения. В этом году "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в трех международных учениях.

"Заключение соответствующих договоров критически важно. Это начнет формирование морской противоминной группировки в Черном море и позволит избежать имиджевых потерь для Украины в глазах стратегического партнера. Ведь именно Великобритания инициировала создание Международной коалиции стран по восстановлению возможностей наших Военно-морских сил", – добавил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

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