Украина стремится привлекать больше женщин к разминированию: о чем идет речь

Украина стремится активнее вовлекать женщин в разминирование украинских территорий. В реализации обучения противоминной деятельности для украинских женщин поможет Канада.

Сейчас женщины в государственных и негосударственных операторах по разминированию составляют около 30%, однако правительство стремится добиться более высоких показателей. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

На днях первая вице-премьер-министр Украины – министерша экономики Украины Юлия Свириденко встретилась с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил. В ходе встречи говорилось, в частности, о продвижении гендерно-трансформационной противоминной деятельности в Украине, в чем Киев рассчитывает на поддержку Отавы, ведь украинские чиновники убеждены, что "активное привлечение женщин к участникам противоминной деятельности в Украине будет способствовать повышению оперативности и эффективности этого процесса".

Участвовали во встрече, кроме представителей Минэкономики, также чиновники Минсоцполитики, МИД, Посольства Канады в Украине, ПРООН в Украине, ЮНИСЕФ в Украине, HALO Trust в Украине.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в частности, и таких важных направлений как разминирование. На данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность". Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, поэтому для нас ценна поддержка наших канадских партнеров в этом вопросе", – заявила Свириденко.

Согласно данным Минэкономики, на реализацию 12 проектов по противоминной деятельности в Украине Канада выделила около 28,6 долларов. Большинство из них были реализованы в 2023 году. Еще три проекта начали реализовать с февраля 2024 года. Речь идет о проектах "Гендерно-инклюзивное разминирование для устойчивого будущего в Украине", "Поддержка постоянства разминирования в Украине", "Программа поддержки Украины Женевского международного центра гуманитарного разминирования".

"Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, мы нуждаемся в большем количества операторов по разминированию, большем количестве техники, обучении саперов. Правительство рассматривает вопросы государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно присоединяться к процессу разминирования украинских земель", – подчеркнула глава Минэкономики.

Первая вице-премьер подчеркнула, что для правительства остается приоритетом обеспечения условий для профессиональной реализации в противоминной деятельности женщинам, ветеранам, лицам с инвалидностью и украинцам, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Это будет способствовать их социальной интеграции.

Поэтому чиновники, по словам Свириденко, надеются, что канадские партнеры присоединятся к созданию соответствующих программ по обучению в ПМД, в частности, для женщин.

Напомним, ранее стало известно, что Украина разработала машину для разминирования MV-4. Она уже прошла испытание на полигоне.

MV-4 тестировалась на трех типах грунтов (песок, гравий, чернозем), участках с густой растительностью, а также испытания на живучесть – серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.