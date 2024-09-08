Украина успешно развивает РЭБ для противодействия российским дронам, что помогает уберечь ПВО – ISW

Украина продолжает успешно адаптировать и развивать средства радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам. Это позволяет разгрузить и защитить ограниченную систему ПВО, необходимую для защиты от ракетных ударов.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного аналитика Петра Черника. По его словам, средства РЭС успешно выводят из строя, в частности "Шахеды", заставляя их менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.

В ISW отметили, что украинские официальные лица недавно отмечали: некоторые российские беспилотники Shahed не добились своих целей по неустановленным причинам. Но 31 августа и 6 сентября ВВС Украины признали, что украинские системы РЭБ поразили беспилотники.

Украинская компания-производитель беспилотников "Бесомар" заявила о разработке БПЛА-перехватчика, который может сбивать неопределенные российские беспилотники, и что украинские силы уже используют их в зоне боевых действий. Кроме того, ISW известно об использовании украинскими силами FPV-дронов для сбивания российских вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников.

"Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на компенсацию давления, которое массированные серии российских ударов оказывают на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в области безопасности", – отметили аналитики.

Они убеждены, что применение средств РЭБ для противодействия "Шахедам" позволит украинским войскам сохранить ограниченные системы ПВО, необходимые Украине для защиты от ракетных атак, направленных на прифронтовые районы Украины, объекты критической инфраструктуры и большие населенные пункты.

"ISW продолжает оценивать, что российские и украинские войска участвуют в технологической гонке между наступательными и оборонными технологиями. Способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности нивелировать текущее преимущество России в материально-техническом обеспечении", – убеждены аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Defence Express сообщило, что украинские F-16 получили от Вашингтона новейшую версию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия средствам противовоздушной обороны РФ. Такого не имеют даже союзники США по НАТО.

– По данным Forbes, украинское наступление в Курской области прошло успешно благодаря молниеносной атаке средствами РЭБ, которые "ослепили" российские разведывательные дроны. В ответ Россия впервые применила на фронте новые беспилотные летательные аппараты, устойчивые к радиопомехам.