Такой не имеют даже союзники по НАТО: украинские F-16 получили от США новейшую версию РЭБ

Украинские F-16 получили от Вашингтона новейшую версию РЭБ для противодействия средствам противовоздушной обороны РФ. Такой не имеют даже союзники США по НАТО.

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Об этом пишет Defence Express. Там обратили внимание на то, что спецподразделение РЭБ воздушных сил США 350th Spectrum Warfare Wing обновило F-16 Воздушных сил Украины. Они были внесены для более эффективного противодействия русским системам противовоздушной обороны с учетом особенностей их работы.

Это обновление проводило 350th Spectrum Warfare Wing, подразделение американских воздушных сил, отвечающее за развитие, адаптацию и разработку тактики использования РЭБ, а также проводит обновления этих систем и управляет их развитием.

Как сообщается пресс-службой подразделения, работы были осуществлены специалистами 68th Electronic Warfare Squadron, входящего в состав крыла. И это было уникальной операцией из-за нескольких факторов.

Во-первых, работы необходимо было проводить с оборудованием, не находящимся на вооружении воздушных сил США. В Defense Express отмечают, что, очевидно, речь идет о контейнере ECIPS/CJS, который был замечен на украинских истребителях.

Во-вторых, очень сжатые сроки, привязанные к дате передачи истребителей Украине. Поэтому американские специалисты сначала должны исследовать реальные возможности оборудования, а затем модернизировать его программную часть на основе тех алгоритмов, которые используются в воздушных силах США для противодействия российским средствам ПВО.

Как добавляют эксперты, сам факт этого уже довольно интересен. Так как получается, что Нидерланды и Дания, а именно самолеты этих стран, как отмечено, получили обновления, не имели доступа к американским передовым решениям. Хотя, возможно, дело только в заинтересованности и европейские партнеры просто не проявили соответствующей инициативы.

В любом случае американские специалисты работали вместе с европейскими коллегами, а также успешно протестировали все обновления. Благодаря этому, возможно быть уверенным, что украинские F-16 действительно получили очень интересные возможности эффективно давить российские системы, что означает повышение безопасности и результативности атак по российским ЗРК.

Но важнее то, что в официальном сообщении прямо указано: воздушные силы США будут получать от украинских коллег информацию об использовании этих средств РЭБ в реальном бою. Это позволит вносить дальнейшее обновление в работу систем, при этом не только для Украины, но и США и США. других членов НАТО", – резюмировали в Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи, поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

Ранее стало известно о том, что американские истребители F-16 уже используют на фронте. Вероятно, с этим связано, что в Харьковской области зафиксировано значительное уменьшение авиаобстрелов со стороны врага.

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