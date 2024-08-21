Россия впервые применила на фронте дроны, нечувствительные к средствам РЭБ: у Forbes раскрыли детали

Украинское наступление в Курской области прошло успешно благодаря молниеносной атаке средствами РЭБ, которые "ослепили" российские разведывательные дроны. В ответ Россия впервые применила на фронте новые беспилотные летательные аппараты, управляемые через оптоволокно, устойчивые к радиопомехам.

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Как сообщает Forbes, это первый случай использования такого оружия на поле боя. Это свидетельствует о быстрой эволюции малых дронов и является предостережением для других стран, которые полагаются на глушение для защиты от атак беспилотников.

FPV-дроны обычно нуждаются в радиосвязи с оператором, поэтому на фронте часто используют глушилки, подавляющие радиосигналы на определенных частотах. Эффективные средства РЭБ создают "безопасную зону" в радиусе 50-100 метров, заставляя БПЛА постоянно менять рабочие частоты, а сами глушилки постоянно усовершенствуются.

"Вот почему нужна блиц-атака, подобная Курской, с длительным периодом подготовки для выявления всех частот и достаточной концентрацией помех, чтобы заблокировать все в данной местности и на время остановить все дроны", – объясняют журналисты.

Российские дроны не подлежат воздействию средств РЭБ

Радиосвязь требует прямой видимости, и во время атаки дроны пикируют на низкой высоте, что может вызвать помехи в видеосигнале и ухудшать обзор.

Одним из решений для преодоления проблем с препятствиями и связью является использование терминалов с поддержкой искусственного интеллекта: оператор нацеливается на цель с определенного расстояния, а дрон продолжает ее преследовать даже при потере соединения.

Эти системы уже используются в ограниченном количестве с обеих сторон. Другим подходом является проводная наводка: беспилотник наматывает оптоволоконный кабель во время полета, подобно ракетам с проводным наведением, таким как TOW.

Еще в марте Украина обнаружила российский прототип оптоволоконного беспилотника. Также недавно российские Telegram-каналы опубликовали кадры использования в Курской области дронов "Князь Вандал Новгородский", якобы не подлежащих влиянию средств радиоэлектронной борьбы.

Известно, что украинские разработчики тоже работают над подобными конструкциями. Кроме того, в этом месяце немецкая компания HIGHCAT демонстрирует в Украине свой волоконно-оптический дрон HMX.

Ранее сообщалось, что украинские дроны могут дополнять артиллерию на фронте, но не заменят ее полностью. Благодаря ряду характеристик беспилотники заняли свою нишу в ведении боевых действий, в частности, они позволяют осуществлять более точное поражение определенных целей.

Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье прогремели взрывы. Представители российских властей, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин успели заявить, что произошла "самая масштабная атака" на российскую столицу за все время российско-украинской войны. Тот же Собянин уверяет, что российское ПВО якобы сбило по меньшей мере 10 украинских дронов.