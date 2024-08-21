'Суть войны будет меняться': руководитель 'Аэроразведки' объяснил, способны ли дроны заменить артиллерию на фронте

Украинские дроны смогут дополнить артиллерию на фронте, но не заменят ее полностью. Благодаря ряду характеристик беспилотники заняли свою нишу в ведении боевых действий, в частности, они позволяют осуществлять более точное поражение определенных целей.

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В то же время, дроны используются не только для поражения личного состава и техники противника, они также помогают спасать раненых и проводить разминирование. О роли беспилотников на фронте российско-украинской войны рассказал соучредитель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар в интервью UAportal.

Беспилотные комплексы, считает он, способны дополнить, но не заменят полностью артиллерию.

"По определенным характеристикам дрон преобладает, по другим – не дотягивает. Если кто-то мне покажет дрон, соразмерный по дальности и силе поражения со 150-м калибром, я буду аплодировать. Мы "играемся пирожками", по килограмму носим, и у нас есть грузовые бомберы, уже дошло до того, что они могут привлечь целых 15 кг. Это уже начинает походить по огневой мощи на 150 калибр, но по дальностям, ну извините, когда начнете летать на 30 км, тогда будем разговаривать, что они сравнялись с артиллерией", – подчеркнул важность реальной оценки ситуации Гончар.

В то же время он акцентировал внимание на характеристиках БпЛА, отличающих ее на фоне артиллерии и гарантировавших дронам свою особую нишу в современной войне.

"Артиллерийский снаряд, как правило, 90% – это же не управляемый выстрел. Дроны могут более или менее точно летать. Оператор управляет дроном, он более управляемый. Дроны не спрашивают, они просто пролезают в боевые порядки, так развивается человечество, идут технологии", – подчеркнул соучредитель ОО "Аэроразведка".

В то же время, дроны активно применяются на поле боя для выполнения и других задач, а не только для поражения врага.

"Есть дроны, которые вывозят раненых. Они могут заминировать, разминировать. Они могут что-то с места на место переносить. Они могут наблюдать, сообщать. Они могут взаимодействовать с другими системами, помогая. Они могут осуществлять ударные функции и даже психологические. Дрон летает над вражескими окопами и из громкоговорителя доносится что-то типа "сдавайтесь", а где-то за десять километров это произносит наш боец. Информационно-психологическая операция, словно делает дрон, но делает человек", – перечислил Гончар.

Он убежден, что беспилотные технологии будут стремительно развиваться и дальше.

"Это просто такой естественный, экономический тренд развития общества. С начала ХХ века такого стремительного развития не было. Такого количества информации, которая есть у нас сейчас, такого быстрого изменения технологии. Мы оказались в таком историческом периоде. И, конечно, люди приспосабливают новые инструменты, в том числе, для вопросов вооруженной борьбы", – отметил Гончар.

Он подчеркнул, что сейчас сложно говорить о каких-то технологиях, которые безусловно обеспечат преимущество для одной из воюющих сторон.

"Сейчас ищут ответ, где технология, которая в условиях нынешнего технологического развития противостояния, формата конфликта сможет принести одной из противоборствующих сторон преимущество на поле боя. Я бы сказал, что это борьба между демократическим, цивилизованным развитым миром и автократиями. Речь идет не только о России, это уже конгломерат, Северная Корея, Иран, Россия объединились. Это все соревнования добра и зла. И все эти инструменты, они есть и у неприятеля. Информация не ограничена, ограничены ресурсы, а соревнование идет, и оно не прекратится", – подчеркнул соучредитель ОО "Аэроразведка".

Гончар также прогнозирует трансформацию самой сути войны, ведь этот процесс продолжается постоянно.

"Сейчас мы считаем, что войны ведут государства, так было не всегда. В средневековье были наемники. Сейчас считается, что наемник это "ужас-ужас". Но с другой стороны, в Украине уже есть законопроект о частных военных компаниях, а в России по полной программе ими пользуются. Мы уже отошли даже от тех паттернов, когда каждая мировая война завершалась какими-то конвенциями. Сейчас современное, новое противоборство. Уже никто не обращает внимания, например, что военные переоделись в гражданских. Это плохо, такого нельзя делать, с точки зрения понимания правил ведения войны, которые у нас остались после Второй мировой, это "ужас-ужас", – отметил он.

В то же время, в условиях, когда каждая новая война кардинально отличается от предыдущей, ключевой проблемой остается тот факт, что военнокомандующие всегда готовятся к уже прошедшим войнам.

"Самая большая наша беда, что генералы готовятся к войне прошлого. И вопрос, как раз нас, гражданского общества, гражданского демократического контроля, что мы платим налоги, мы должны спрашивать у государства, как оно содержит Вооруженные Силы. Вооруженные Силы должны гарантировать нам суверенитет, территориальную целостность, и мы должны быть убеждены, что на наши деньги мы удерживаем такую силу, которая гарантирует нам безопасность. К сожалению, сейчас в Украине мы так сказать не можем. Мы теряем, теряем, теряем", – говорит Гончар.

Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье прогремели взрывы. Представители российских властей, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин успели заявить, что произошла "самая масштабная атака" на российскую столицу за все время российско-украинской войны. Тот же Собянин уверяет, что российское ПВО якобы сбило по меньшей мере 10 украинских дронов.

Также в Ростовской области пожаловались на ракетную атаку по Новошахтинску. Впоследствии в Генштабе подтвердили поражение ЗРК С-300 возле этого населённого пункта.

Тем временем в ростовском Пролетарске уже третьи сутки не могут справиться с последствиями атаки дронов, произошедшей несколько дней назад. В области третьи сутки полыхает пожар на нефтебазе, огонь охватил уже по меньшей мере 23 цистерны – и они продолжают взрываться.