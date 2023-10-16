Украина вернула четырех похищенных Россией детей: первые подробности

16 октября Украине удалось вернуть четверых детей, которые российские оккупанты незаконно вывезли на свою территорию. Наше государство всеми средствами и ресурсами пытается исправить последствия военных преступлений Москвы, среди которых – кража маленьких украинских граждан.

Сегодня на родную землю вернулись трое мальчиков трех, шести и девяти лет, а также 17-летняя девушка-подросток. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак на своем Telegram-канале.

"Важный день. Владимир Зеленский поставил задачу вернуть всех наших детей. Работаем. Россия же должна быть наказана за геноцид", – подчеркнул чиновник.

Напомним, в сентябре этого года Офис президента запустил кампанию по возвращению украинских детей, незаконно депортированных со временно оккупированных Россией территорий, домой. Она носит название Bring Kids Back UA и нацелена на получение информации от жителей РФ о малышах из Украины, которые удерживаются на российской территории.

В то же время диктатор Путин персонально признал преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест. Он рассказывал байки, что российские солдаты вывозили несовершеннолетних украинцев, чтобы "уберечь от беды в зоне конфликта".

Видео дня

"Дети – святое дело, мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, вот что происходило. Никто не собирается разлучать их с семьями", – оправдывался президент РФ в ходе встречи с африканской делегацией в Санкт-Петербурге.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы ГУР Буданова, в переговорном процессе по обмену пленными по формуле "всех на всех" есть определенные преграды, однако ситуация не такая сложная, как кажется. Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла навстречу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!