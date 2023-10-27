Украина вернула тела еще 50 погибших украинских военных

В пятницу, 27 октября, Украина вернула тела еще 50 наших защитников, погибших в боях с российскими оккупантами. Героев передадут родным для достойного погребения.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. "Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины происходит при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

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Стоит отметить, что сообщить о пропавших без вести можно на горячую линию уполномоченного 0 800 339 247 или лично ему по телефону (099) 792-01-26. В выходные – в Viber и Telegram (095) 896-04-21.

Напомним, 6 октября Украина вернула тела 64 погибших в боях с оккупантами воинов. За них представители украинской стороны отдали России останки ликвидированных захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, на освобожденных территориях украинские военные собирают тела оккупантов, чтобы обменять их на своих побратимов.

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