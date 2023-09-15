Украина вернула тела еще 51 погибшего военного

Украина вернула на подконтрольную территорию тела еще 51 погибшего военного. В общей сложности за два года удалось репатриировать тела 1832 защитников.

Об этом 15 сентября сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными. "Украинской стороной предпринят ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51-го погибшего защитника", – говорится в сообщении.

В Координационном штабе рассказали, что для передачи тел совместно работали с Управлением гражданско-военного сотрудничества Генштаба Вооруженных сил Украины и Управлением по пропавшим без вести при особых обстоятельствах МВД.

За два года работы удалось репатриировать тела 1832 защитников.

"Украина будет продолжать поиски и возвращения тел всех наших героев, отдавших свои жизни в боях за независимость Украины. Вечная память и почет погибшим воинам!" – говорится в сообщении штаба.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 августа стало известно о возвращении 84 тел украинских военных. Героев передали родным для достойного погребения.

– На освобожденных территориях украинские воины ищут и собирают тела ликвидированных российских оккупантов, чтобы обменять их на своих побратимов.

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