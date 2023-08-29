Во вторник, 29 августа, Украина вернула тела еще 84 украинских военных, павших в боях с российскими оккупантами. Героев передадут родным для достойного погребения.

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Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 84 защитника", – говорится в сообщении.

Котенко добавил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Передача тел осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины происходит при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Сообщить о пропавших без вести можно на горячую линию уполномоченного 0 800 339 247 или лично ему по телефону (099) 792-01-26. В выходные – у Viber и Telegram (095) 896-04-21.

Напомним, Россия вернула Украине тела 12 защитников, считавшихся пленными. Пребывание в плену было подтверждено Красным Крестом, а сообщений об ухудшении здоровья военных или об их тяжелом состоянии со стороны страны-агрессоры не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ГУР рассказали, что в Украине планируют создать смешанные медкомиссии, которые будут способствовать возвращению украинских воинов из плена. Это третий случай в мировой истории, когда была введена такая инициатива.

– Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал хорошие новости для находящихся в плену родных военных. По его словам, Украина продолжает делать все возможное для возвращения защитников домой.

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