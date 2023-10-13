Украина впервые с начала войны делает больше артиллерийских выстрелов в день, чем Россия. Инфографика

Воины Сил обороны Украины начали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия государства-агрессора России. Такой результат зафиксирован впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили в Telegram-канале Сухопутный войск Вооруженных сил Украины. Там опубликовали инфографику OSINT-исследователя под ником HerrDr8.

Согласно с ней, в четвертом квартале 2023 года оккупационные войска РФ выпустили 7 тысяч снарядов в день, а воины украинской армии – 9 тысяч.

В то же время на протяжении 2022 года оккупанты выпускали от 60 до 20 тысяч снарядов, а защитники Украины – от 4 до 7 тысяч.

В первом квартале 2023 года вражеские войско делало 28 тысяч выстрелов, в третьем квартале – 12 тысяч, а в четвертом всего 7 тысяч.

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Как отмечается, Россия с начало полномасштабной войны имела преимущество в количестве артиллерийских выстрелов в день. В конце 2023 года преимущество на стороне Украины.

"Украина впервые с начала полномасштабной войны производит больше артиллерийских выстрелов в день, чем Россия", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

Отметим, что в конце августа 2023 года в Министерстве обороны Украины заявили, что российская армия уже потеряла на фронте преимущество в артиллерии. Этого удалось добиться благодаря более широкому использованию Силами обороны артиллерии 155-го калибра – каждые 100 стволов 155-го калибра – это то же самое что 300-400 стволов 152-го калибра, которые используют оккупанты.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сказал, что в Украине до конца года будет запущено производство 155-мм боеприпасов стандарта НАТО. Украина уже наращивает производство снарядов – за июль 2023 года страна изготовила вдвое больше минометных и артиллерийских боеприпасов, чем в прошлом году.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Украина совместно с партнерами по НАТО наладила производство 120 мм мин. Бойцы ВСУ используют тысячи подобных боеприпасов в борьбе с врагом на передовой.