'Украина всегда возвращает свое!' ВСУ подняли сине-желтые флаги на этнических землях на Курщине. Видео

Ко Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем RUGBY TEAM 129 отдельной тяжелой механизированной бригада подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих к нашей Слобожанщине. Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево (Курская область).

Эффектное видео было опубликовано на странице бригады в Facebook. Военные подчеркивают, что Украина всегда возвращает свое.

"Как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое. Работаем дальше!" – говорится в подписи к видео.

Напомним, что на днях Силы обороны Украины нанесли удар по российской колонне на Курщине, в результате чего тяжелые травмы получил генерал армии РФ Эседулла Абачев. Появились кадры поражения машины, в которой он находился.

Между тем в России заявили, что во время удара, когда был ранен Абачев, было ликвидировано 39 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы уничтожили в Херсонской области экипаж БПЛА российской армии, который маскировался под мирных лиц. Всего в течение недели в своей полосе обороны защитники ликвидировали 55 оккупантов и более ста единиц их техники.

