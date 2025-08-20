ВСУ точным ударом оставили генерала РФ без конечностей: появилось видео с Курщины

На днях Силы обороны Украины нанесли удар по российской колонне на Курщине, в результате чего тяжелые травмы получил генерал армии РФ Эседулла Абачев. Появились кадры поражения машины, в которой он находился.

Их в Telegram опубликовали операторы подразделения Сил специальных операций ВСУ UA_REG TEAM. "По имеющимся данным, в транспортном средстве с военным номером 9828 РМ находился заместитель командующего группировки войск рф "Север" генерал-лейтенант Эседулла Абачев", – сказано в сообщении.

Что известно об операции Сил обороны

По данным UA_REG TEAM, военный автомобиль был поражен 16 августа около 21:30 во время серии точечных ударов экипажем FPV-дронов. Это произошло на трассе Рыльск – Хомутовка.

Абачеву ампутировали конечности

Уроженец Дагестана, Эседулла Абачев принимал активное участие в российской агрессии против Украины с первого дня вторжения. С мая 2022 года он включен в "Книгу палачей украинского народа".

Теперь его участие в войне, очевидно, поставлено на паузу, или даже подошло к концу. В результате удара по автомобилю российский чиновник получил тяжелые ранения, которые привели к ампутации обеих конечностей и фактической потере трудоспособности.

"Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений Абачеву ампутировали руку и ногу", – сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы уничтожили в Херсонской области экипаж БПЛА российской армии, который маскировался под мирных лиц. Всего в течение недели в своей полосе обороны защитники ликвидировали 55 оккупантов и более ста единиц их техники.

