Ликвидированы 39 оккупантов: в РФ признались о последствиях удара на Курщине, во время которого ранили генерала Абачева

Во время удара по российской колонне в Курской области РФ 17 августа Силы обороны тяжело ранили российского генерала Эседулла Абачева. Однако он оказался далеко не единственной потерей армии РФ в результате этой атаки.

Всего были ликвидированы без малого 40 россиян. Об этом пишут некоторые российские Telegram-каналы.

Что известно

Про результативный удар по российской колонне на трассе Рыльск – Хомутовка стало известно в воскресенье, 17 августа. Тогда был тяжело ранен "герой России", заместитель командующего группировкой войск "Север" Эседулла Абачев. Российский генерал, по данным разведки, больше не будет участвовать в агрессивной войне России против Украины: благодаря украинским дронам он лишился руки и ноги.

Однако общие потери, которые понесла в тот день армия РФ, могли быть значительно больше.

"В воскресенье, 17 августа, появилось сообщение о том, что вследствие удара по нашей колонне в Курской области был тяжело ранен Герой России, генерал Эседулла Абачев. При этом было принято решение умолчать об общих потерях, понесенных из-за этого обстрела. По данным нескольких наших источников в Минобороны, вследствие вражеского удара в Курской области погибли 39 военных, пятеро из них – офицеры", – утверждает один из российских пабликов.

Насколько эта информация соответствует действительности – на данный момент неизвестно.

Что предшествовало

О том, что в результате атаки по российской колонне на Курщине был тяжело ранен российский генерал Абачев, в воскресенье, 17 августа, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В тяжелом состоянии его эвакуировали в Москву, там оккупанту ампутировали руку и ногу.

Впоследствии ранение Абачева начали подтверждать и российские источники. Правда, в своих рассказах о "герое", принимавшем непосредственное участие практически во всех войнах за последние 30 лет, которые вела Россия, российские пропагандисты забывали упомянуть маленькую деталь из его биографии: именно Абачев отвечал за "прикрытие границы" РФ на Курщине в момент, когда Украина в августе 2024 года начала там свою операцию.

А накануне, 19 августа, в сети появилось видео, зафиксировавшее, как ВСУ точным ударом оставили генерала РФ без конечностей. Машину, в которой находился Абачев, поразили операторы подразделения Сил специальных операций ВСУ UA_REG TEAM. Правда, на снятом ими видео на дороге кроме авто высокопоставленного оккупанта не заметны другие транспортные средства.

