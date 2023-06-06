'Украина выиграет эту войну': Клеверли заверил, что Британия продолжит поддерживать украинцев

В Великобритании считают, что Украина обладает потенциалом для достижения победы в войне с Россией. Наша страна может рассчитывать на дальнейшую помощь Британии.

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Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли. Он посетил Украину в понедельник, 5 июня.

Глава британского МИД отметил, что во время своего визита в Украину он был свидетелем "истинных ужасов и разрушений", которые были причинены Россией. Это позволяет ему иметь более полное представление о тяжелой ситуации, с которой сталкиваются украинцы в результате полномасштабного вторжения.

"Украина выиграет эту войну и может рассчитывать на нашу поддержку", – отметил министр.

Отметим, что сегодня, 5 июня, Клеверли прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В частности, он уже провел встречу с Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания неуклонно придерживается курса оказания военной помощи Украине, в приоритете которой стоит учебная подготовка пилотов Воздушных сил на боевых самолетах F-16 и передача ракет Storm Shadow. В преддверии саммита НАТО, который пройдет в начале июля в Брюсселе, Лондон также продолжит лоббировать вступление нашего государство в оборонный альянс.