Многие ждут сегодняшней встречи, чтобы подвести итоги года. Дабы не портить людям праздник, пока чуть освежим переговорные позиции.

1. Россия последние недели атаковала тыловые и прифронтовые украинские города, убивая гражданских и уничтожая объекты, которые не имеют никакого отношения к войне. В том числе – пассажирские поезда. Просто ломала то, что может сломать, и пыталась устроить гуманитарную катастрофу.

На фронте россияне захватили руины Северска, придвинулись в Запорожской области, продолжают кровавое месиво в районе Покровска и Мирнограда, поджимают Константиновку, повышают давление в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

При этом они потеряли позиции в многократно "захваченном" Купянске, несколько раз эффектно провалили механизированные штурмы и всё чаще применяют конницу.

Общий итог: россияне медленно продвигаются, с большими потерями и существенно отставая от плана.

2. После ЕС решение о помощи Украине приняли в Японии, анонсировали в Канаде. Ранее порядка $8 ярдов на 2026 г. предусмотрела Норвегия. Минимальная финансовая устойчивость Украине обеспечена, шантажировать отключением денег в апреле уже не получится.

3. Малюк несколько дней будировал россиян в Крыму, после чего ввёл санкции против ряда объектов в порту Темрюка и, что интереснее, СБУ снова дотянулась до Оренбургского ГПЗ. Местный губернатор подтвердил факт атаки с "незначительными повреждениями". В прошлый раз данному заводу понадобился месяц для восстановления производственного цикла и возврата к обработке прежних объёмов газа.

4. Украинская авиация нанесла удар ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ (Ростовская область). Добрые дроны посетили нефтяные объекты в Волгограде и Сызрани.

Среди ярких атак последних дней – визит дронов СБС на ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в Туле.

5. Крым.

Накануне Рождества ГУР отработал на полуострове. Минус:

пусковая установка комплекса С-300В;

радиолокационная система РСП-6М2;

командно-штабная машина "Редут-221" и станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".

На днях СБС в Крыму выпилили очередную РЛС "Небо-СВУ", а сегодня поразили РЛС "Валдай" (которая специально создана для борьбы с небольшими беспилотниками) и пункт управления комплексом радиолокационной разведки в Черноморском.

Также была нанесена серия ударов по местам базирования российских БЕК (да, россияне их развивают).

6. Отдельно стоит выделить направление middle-strike. В сюжетах и статистике этому уделяется меньше внимания, за исключением особых случаев, типа успешной атаки СБС на место дислокации личного состава 14-й бригады российского спецназа в Бердянском (ВОТ Донецкой области).

Но если посчитать точки поражения на временно оккупированных территориях, можно получить представление, как эти удары начинают влиять на снабжение оккупационных войск и их способность концентрировать силы.

На короткой дистанции только СБС в декабре выпилили 10,6 тыс. российских солдат (5,8К убитыми и 4,8 ранеными). За месяц будет 11К+.

Глава ГУР Кирилл Буданов оценивает, что россияне в 2026 г. выполнят план по набору 410 тыс. наёмников. С текущей динамикой СБС россиянам придётся набирать больше.

7. К вышедшим на проектную мощность украинским дронам-перехватчикам потихоньку добавляется новая компонента – дроны-обманки. Вследствие чего уже растёт и ещё вырастет эффективность средних и дальних ударов.

8. Российская экономика – отдельная большая тема. Трамп наверняка не знает подробностей об успехах украинской армии (ему сегодня кое-что расскажут), но цифры по России ему явно докладывают. Ибо это элемент давления в сделках с Москвой для личного обогащения. Украина, кроме прочего, эффективно работает на улучшение переговорных позиций лидера США и его семейства…

Итого: Украина обладает не только отдельными сильными "картами", но и рядом комбинаций. Кое-что превращается в козырь по ходу набирающего темп отрезвления Европы. В общем, есть, что предъявить. О взаимосвязях всего этого с политической повесткой будет отдельно.