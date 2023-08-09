Украине нужна контрнаступательная санкционная операция Запада, чтобы Путин не мог финансировать войну, – Порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала CNN опроверг тезис о "слишком медленном контрнаступлении" ВСУ и заявил, что на Россию нужно усиливать давление со всех сторон, в том числе и санкциями.

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"Контрнаступление – дело нелегкое. Мы преуспеваем, когда мы все вместе объединены и действуем вместе как единый механизм в разных измерениях одновременно. Я считаю, что украинское контрнаступление состоит не только из украинских Вооруженных Сил, которые мы создали с 2014 года. Это – комплексные меры против России. Это – не голливудский фильм. Если кто-то сидит в кинозале и смотрит "Барби" или "Оппенгеймера" с попкорном, а затем хочет увидеть украинское контрнаступление – это не одно и то же", – заметил пятый президент.

"У нас сейчас воздушная тревога из-за возможного ракетного обстрела Россией. Мы имели ракетный обстрел в Покровске, в результате которого погибли мирные граждане Украины, многие десятки украинцев получили ранения. В этой ситуации нам, безусловно, нужно достаточное количество оружия. Нам нужны ракеты большой дальности. Нам нужны реактивные истребители, чтобы защитить украинское небо, когда Россия имеет господство в воздухе. Потому что ни одна тактика НАТО не предусматривает проведение наступательной операции без противовоздушной обороны и без истребителей", – подчеркнул лидер партии.

Порошенко считает, что контрнаступление также нуждается в поддержке, которая может быть осуществлена благодаря чрезвычайно мощным санкциям против России. Действия Запада он называет "контрнаступательной санкционной операцией" и отмечает, что Украине и миру нужно "сократить способность России, способность Путина финансировать войну".

"Бок о бок мы боремся не только за Украину, мы боремся за свободу в мире, за демократию в мире и сейчас мы защищаем Западный мир. Сохраняйте веру в Украину и наши Вооруженные Силы. Мы удивили и сейчас удивляем мир. Мы удивили и сейчас удивляем мир. Потому что хочу напомнить, 24 февраля прошлого года никто не верил, что Вооруженные Силы, которые были созданы по стандартам НАТО, смогут защитить Киев, отбросить Россию из Киевщины, Полтавщины, Сумщины. У нас состоялась очень успешная наступательная операция на Харьковщине, есть успех на Херсонщине. Но вы можете себе представить, что у нас сейчас 32 километра минных полей? 32 километра! Но мы уже имеем достаточно значительный прогресс. Поэтому, пожалуйста, не повторяйте российский нарратив о том, что Россия останавливает украинские Вооруженные Силы или выигрывает войну", – объяснил политик.

Он также поблагодарил народ и власти США за беспрецедентную поддержку Украины. "Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Победа на поле боя, победа на поле санкций, победа в послевоенном восстановлении. Пожалуйста, продолжайте увеличивать давление на Россию, давление во всех измерениях. Это кратчайший путь к нашей победе", – резюмирует пятый президент.

"Я еженедельно бываю на поле боя, доставляю артиллерийские грузовики, доставляю помощь и делаю то же, что все украинцы для приближения победы. Украинские воины имеют абсолютно уникальную мотивацию. Мы боремся за собственную землю, за собственный народ, семьи, за собственную страну. И это точно может совершить чудо", – подчеркнул Порошенко.