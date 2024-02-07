В Украине снова объявляли воздушную тревогу: ряд областей находились под угрозой

Днем 7 февраля в Украине снова объявляли воздушную тревогу. "Покраснели" ряд областей на юге, в центре, а также Киевщина.

Для регионов, где объявлена тревога, существовала угроза применения врагом баллистического вооружения. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

После ночных и утренних ракетно-дроновых атак России в Украине днем 7 февраля снова объявлена воздушная тревога. "Покраснели" по состоянию на 11:49 Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области.

В ВС ВСУ предостерегли украинцев в упомянутых регионах о баллистической угрозе.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – отмечено в сообщении.

В 12:25 в большинстве областей объявлено об отбое тревоги. "Красными" остались Днепропетровщина, Херсонщина и Запорожье, где сохранялась ракетная опасность.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов", – предупредили в Воздушных силах в 12:38.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с ночи 7 февраля РФ запустила по Украине 64 ракеты и дроны: ПВО уничтожило 44 цели.

Атаковали оккупанты несколькими волнами ракет. В результате атаки в Киеве и Харькове вспыхнули пожары. В столице есть жертвы. Сообщалось о прилетах в Николаеве и Дрогобыче Львовской области.

Повреждение домов и пострадавшие после атаки есть также на Киевщине.

До утренней ракетной атаки войска РФ ночью запустили по Украине 15 "Шахедов". Тогда сбить удалось 12 дронов.