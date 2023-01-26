Украинская артиллерия будет поддерживать западные танки: Резников продемонстрировал отечественную САУ ''Богдана''. Фото

Танки, которые нашей стране предоставили западные партнеры, на поле боя будет поддерживать украинская артиллерия. В частности, САУ "Богдана".

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. В Facebook он показал фото установки калибра 155 мм (чтобы просмотреть снимок, доскролльте до конца страницы).

"Раскрою интригу. Многие узнали, что на фото – техника украинского производства. Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки ОВТ у отечественных производителей. Там, где было возможно, в рамках компетенции способствовали развертыванию новых локациях и увеличению мощностей", – сообщил он.

По словам Резникова, в прошлом году, по окончанию критического периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт всего необходимого для обороны страны, подопечное ему ведомство подготовило переход с целью уже в текущем году максимальный объем средств, выделенных на эту сферу, направить именно украинским производителям.

"Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов. На фото – украинская САУ "Богдана" калибра 155 мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания в поле боя", – добавил чиновник.

Он отметил, что новые артиллерийские системы ведомство профинансировало еще прошлой весной.

"Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская – во всех пониманиях этого слова – артиллерия", – заявил Резников.

Министр подчеркнул, что его позиция заключается в том, чтобы Украина была максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно. Он считает, что это делает нашу страну желанным партнером, а также усиливает наши позиции.

"Именно поэтому Минобороны будет наращивать усилия в контексте стимулирования украинских производителей. Вскоре представим первые результаты нашего движения по БПЛА", – резюмировал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что решение Германии о поставках немецких танков Leopard в Украину будет готово в ближайшее время. Немецкое правительство сообщит известие по телефону;

Также OBOZREVATEL писал, что в американском Институте изучения войны считают, что предоставление западными государствами основных боевых танков поможет Украине вести механизированные боевые действия. Это, со своей стороны, позволит нанести поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!