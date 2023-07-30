Украинская артиллерия эффективно бьет по оккупантам под Бахмутом из иностранного вооружения: видео

Защитники Украины на Бахмутском направлении мощно уничтожают российских оккупантов из иностранного вооружения. В частности, в распоряжении бойцов артиллерийского дивизиона 5 ОШБр показывает результативную работу пушка М-119 американского производства.

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Об особенностях работы этого оружия рассказал командир артиллерийского расчета 5 ОШБР по имени Максим. Он отметил, что, несмотря на свой незначительный калибр, эта пушка хорошо выполняет задания и позволяет попадать точно в цель (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам военного, наиболее интенсивно это оружие работало во время боев за "дорогу жизни" к Бахмуту.

"Чуть ли не жили мы возле нее, потому что надо было работать. Пехота в нас нуждалась и нужно было работать 24/7", – отметил боец.

Напомним: ранее командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что с 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины, украинская армия кардинально изменилась. В частности, в армии сформировалось новое поколение офицеров и командиров, не обремененных советскими традициями.

Именно это позволяет украинским воинам поражать западных союзников скоростью овладения западными образцами техники и вооружений и противостоять мощному врагу на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети опубликовали первое фото кассетных боеприпасов, которые США передали Украине. Речь идет о 155-мм снарядах M864 повышенной дальности (29 км);

– американская боевая машина пехоты Bradley за один бой уничтожила на Запорожском направлении сразу два танка российской оккупационной армии. БМП руководили воины 47-й ОМБр с позывными "Призрак", "Кач" и "Бублик".