В сеть попало первое фото кассетных снарядов, полученных ВСУ от США

В сети опубликовали первое фото кассетных боеприпасов, переданных США. Речь идет о 155-мм снарядах M864 повышенной дальности (29 км).

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Снимок был обнародован в Twitter Ukraine Weapons Tracker. Там отметили, что каждый из этих боеприпасов несет 72 суббоеприпаса двойного назначения. Обычно эти снаряды рассматриваются как боевой резерв.

Напомним: 20 июля издание The Washington Post сообщило, что ВСУ начали использовать на фронте предоставленные американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.

Впоследствии издание The Telegraph опубликовало первые кадры использования указанных снарядов. В настоящее время ВСУ применяют кассетные боеприпасы под Купянском и планируют вблизи Бахмута. Это оружие распыляет "бомбы" на площадь, втрое превышающую размер футбольного поля.

В администрации американского президента Джо Байдена подтвердили, что Силы обороны Украины уже используют на поле боя кассетные боеприпасы, полученные от США. Там сказали, что ВСУ "эффективно их используют" на фронте.

Американский чиновник добавил, что это вооружение используется против оборонных заграждений российских оккупантов. Как известно, Украина обязалась использовать кассетные боеприпасы только для выбивания скоплений солдат противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин высказался о передаче США кассетных боеприпасов для Украины. Он завел свою любимую песню о том, что оружие и боеприпасы якобы закончились не только в Украине, но и заканчиваются на Западе, а также пригрозил ответными ударами. Хотя сама РФ уже сотни раз применила кассетные снаряды против украинских городов.