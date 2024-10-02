'Украинская бронетехника' и Czechoslovak Group будут совместно производить 155-мм снаряды

На полях DFNC2: Международный форум оборонных индустрий компания "Украинская бронетехника" подписала пакет документов по сотрудничеству с чешским холдингом Czechoslovak Group (CSG).

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Об этом сообщает корреспондент "Милитарного" с места происшествия.

Одно соглашение касается поставок комплектующих, а другое – лицензирование производства боеприпасов (передача технологии и документации по производству артиллерийских выстрелов).

До конца этого года будет продолжаться процесс получения лицензии, а производство планируется начать в начале 2025 года.

"Планируем за следующий год производство и поставку около 100 000 боеприпасов, а в 2026 – свыше 300 000. Процесс подготовки оборудования уже начался", – сообщил "Милитарному" руководитель компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Он отметил, что часть боеприпасов будет производиться в Украине, а часть – в Чехии. Такая кооперация позволит компаниям увеличить количество производства боеприпасов и удешевить стоимость готового выстрела.

Увеличение объемов поставок таких боеприпасов, очевидно, одна из ключевых проблем обеспечения ВСУ как собственными силами, так и посредством поставок от партнеров.

Дополнительно Czechoslovak Group планирует производить в Украине и другую оборонную продукцию, например запасные части к бронетехнике, изделия из бронированной стали и т.д.

Czechoslovak Group (CSG) объединяет производственные мощности многих европейских заводов и является одним из крупнейших производителей артиллерийских выстрелов в Евросоюзе (заводы MSM, ZVS, VOP Словакия, FM Granada, Испания, Сербия и т.д.). Напомним, что компания планирует инвестировать миллионы евро в создание совместных оборонных предприятий на территории Украины для поддержки оборонного сектора.