"Украинская бронетехника" представила новую модификацию бронеавто "Новатор": в чем ее преимущества

Частное предприятие "Украинская бронетехника" презентовало обновленный специальный бронированный автомобиль "Новатор". Эта модификация СБА разрабатывалась с учетом опыта использования машины разными подразделениями в боевых условиях.

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Пресс-служба компании на своей странице в Facebook рассказала, что новый "Новатор" был представлен на Международной выставке оборонной промышленности MSPO. Она стартовала в Кельце на юге Польши во вторник, 5 сентября.

"10-местный бронеавтомобиль – это максимально актуализированная, обновленная с учетом требований времени версия СБА "Новатор", которая с 2018 года поставляется Силам обороны Украины и на сегодняшний день прошла испытание как временем, так и, что важно, боями", – заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Одно из главных улучшений нового СБА – это улучшенная подвеска и система управления. Производитель заявляет, что они обеспечат высокую маневренность и повышенную проходимость.

Машина сделана на шасси Ford, которое часто используют производители бронетехники. Главная проблема, которую приходится преодолевать, это увеличение максимальной нагрузки на базовое шасси. У Ford оно составляет 8845 кг, но украинским конструкторам удалось решить проблему. Они использовали для бронирования более тонкую и жесткую броню, модернизовали подвеску.

"Такие решения позволили спроектировать машину, отвечающую требованиям современной войны", – заявил Бельбас.

Также обновленная версия "Новатора" имеет усиленную противоминную защиту. Бронеавтомобиль способен работать в разных климатических условиях, независимо от времени года, и на разных типах дорог, включая бездорожье.

"Как и предыдущая версия, 10-местный "Новатор" построен по модульному принципу и является фактически универсальной платформой, которая благодаря высокой степени адаптации может использоваться для выполнения различных боевых задач и на которую можно интегрировать разнообразное вооружение и боевые модули", – сказал гендиректор предприятия.

На выставку в Польшу привезли опытный образец машины. Сразу после форума он будет проходить государственные испытания.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Министерство обороны Украины одобрило эксплуатацию дрона SAKER SCOUT. Он имеет искусственный интеллект.

– Украина по мере продолжения войны с Россией сделала ставку на собственные разработки беспилотников. Сегодня в стране делают около полудюжины моделей БПЛА дальнего действия, в том числе и те, которые могут летать на расстояние более 1000 километров.

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