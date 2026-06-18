Украинская компания в Париже представила обновленные беспилотники FP-1 и FP-2 с увеличенной дальностью. Фото

Украинский производитель дронов Fire Point обновил беспилотники FP-1 и FP-2. В частности, второй дрон-камикадзе получил новое монокрыло со встроенным топливным баком, что позволило установить на FP-2 боевую часть весом 200 килограммов и немного увеличить дальность полета БПЛА с такой тяжестью до 370 километров. А FP-1 с дополнительным монобаком в крыле отныне сможет поражать цели на расстоянии 2700 км от точки запуска.

Видео дня

Обновление было представлено на выставке Eurosatory-2026 в Париже. Одновременно, как сообщает"Оборонка", производитель заявил об интеграции искусственного интеллекта в указанные дроны.

Обновления БПЛА

Новый бак позволил увеличить дальность полета FP-2 до 700 км при сохранении боевой части предыдущей версии весом 105 кг.

При этом одна из модификаций дрона в обновленной версии оснащается двумя направляющими по четыре неуправляемые ракеты С-5 в каждой. Это позволит беспилотнику "поражать легковоспламеняющиеся и слабобронированные объекты" во время полета к цели, отмечают производители.

Главные истории дня

Как это происходит – смотрите на видео ниже.

А дополнительный монобак в крыле беспилотника FP-1 позволил поражать цели на расстоянии 2700 км от точки запуска (в предыдущей версии дальность поражения составляла 1650 км).

Также дроны начали оснащать системами искусственного интеллекта. Но пока что Fire Point из соображений безопасности не уточняет роль ИИ в управлении беспилотниками.

Что говорят производители

По словам представителей Fire Point, их беспилотник FP-1 представляет собой "дипстрайк" с боевой частью весом до 60 кг и дальностью полета до 1650 км ( в первой версии, то есть до обновления)."Его основные цели – нефтезаводы, склады, предприятия врага, работающие на войну", – отмечают производители.

FP-2 – это "фронтстрайк" с боевой частью до 100 кг. Он применяется "по скоплениям живой силы, прифронтовым складам, объектам логистики, поездам, мостам, а также против хорошо укрепленных позиций, куда не может дотянуться артиллерия".

В этих дронах доля украинских комплектующих в настоящее время составляет около 90%, но компания "ежедневно работает над тем, чтобы довести этот показатель до 100%" и стать полностью независимой от зарубежных поставок.

"Мы ежедневно общаемся с военными, получаем обратную связь и сразу реагируем. FP-1 и FP-2 – это универсальные платформы. Даже дрон, изготовленный полгода назад, можно дооснастить новыми системами. У нас есть отдельное подразделение, которое проверяет аппараты после хранения и внедряет новые, актуальные решения", – уверяют в Fire Point.

Поражение дронами Fire Point

Среди всех вражеских целей, по которым нанесли удары украинские дальнобойные беспилотники, 56% поражений приходится именно на дроны FP-1. Украинские защитники утверждают, что сегодня "это самый массовый дальний удар" на вооружении Сил обороны.

Во время последней атаки по Москве украинские военные применили сразу несколько типов дальнобойных беспилотников. В первую очередь это были дроны "Лютый" и FP-1.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины также повторно атаковали Чонгарский мост, соединяющий материковую Украину с временно оккупированным Крымом. И теперь важная для врага переправа полностью выведена из строя. Причем эта операция была осуществлена именно с помощью дронов FP-2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!