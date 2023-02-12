Украинская ПВО уничтожила 5 российских дронов, вновь атаковавших критическую инфраструктуру

Российские террористы устроили очередную атаку на критическую инфраструктуру иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. В результате работы сил противовоздушной обороны большинство БПЛА были уничтожены.

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Украинские войска успешно сбили дроны-камикадзе в Запорожской области. Об этом сообщает воздушное командование "Восток".

В общей сложности силы ПВО уничтожили 5 дронов, 4 из них – "Шахеды". Еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой области.

"Очередная вражеская атака дронов на критическую инфраструктуру региона. По результатам работы ПВО в Запорожской области уничтожены 4 "Шахеда", еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой", – сообщили в ВСУ.

Напомним, российские войска в ночь на 11 февраля выпустили дроны-камикадзе типа Shahed по территории Днепропетровской области. Были попадания по трех объектах критической инфраструктуры.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 10 февраля страна-агрессор устроила новую атаку дронами-камикадзе по Украине. Они продолжали летать над нашей территорией на юге, востоке и в центре в течение всей ночи. Большинство БПЛА украинские защитники сбили.

– Утром 10 февраля ВС РФ запустили по Украине новую волну ракет. Пострадала энергетическая инфраструктура, но 61 ракета была ликвидирована в воздухе нашей ПВО.

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