Украинская разведка получила от 'Метинвеста' генераторы и дроны более чем на 10 млн грн

Военнослужащие ГУР получили от Метинвеста очередную партию важной техники: 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 мощных аккумуляторов EcoFlow.

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Эта техника поедет на самые трудные направления украинского фронта: Бахмут и Соледар. Кроме того, бойцы получили 300 комплектов зимней формы с термобельем. Стоимость передачи – более 10 миллионов гривен, она была предоставлена в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ.

"В те подразделения, которые сейчас работают на нуле, особенно нуждаются в помощи - и генераторах, и экофлав, и зимней амуниции. И, безусловно, квадрокоптеры – как без них. Мы благодарны "Стальному Фронту" и "Метинвесту" за системное взаимодействие. Это ведь не разовая акция или самопиар, это помощь с первых дней полномасштабного вторжения", - отметил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что переданная военным техника и амуниция – высокого качества, и сможет отработать задачи в сложных условиях, и поможет бойцам и защитить себя и освоюодить Украину.

"Батареи Ecoflo – это самое дорогое, что есть на рынке, и самое лучшее. Так же с генераторами – мы не выбираем дешевые, не ищем каких-то компромиссов. Если этот генератор перестанет работать на линии фронта – это жизнь наших ребят! То же касается обуви: мы выбираем лучшее, чтобы и не промокало, и от осколков защищало", - объяснил руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Особую благодарность Юсов выразил за батареи Ecoflo, за которыми в Европе стоят очереди. Водовиз признался: сейчас достать аккумуляторы – самая большая проблема, ведь в Европе их почти не осталось, а стол заказов забит на 2 месяца вперед.

"Мы заказали их в конце ноября! К сожалению, дошли они только сейчас, и то не все. Такая же ситуация с генераторами. Сейчас ситуация стабилизировалась и генераторы можно достать, но для военных проблема генераторов на "передке" – это громкий звук. Поэтому пауэрбанки сейчас наиболее нужны. А с ними - самая большая проблема", - объяснил Водовиз.

Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. Металлурги передают на передовую 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Кроме того, Метинвест собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.