Украинские беспилотные катера начали запускать FPV-дроны и термобарические ракеты – Forbes

Украинские военно-морские беспилотники продолжают эволюционировать и получают новые боевые возможности. По последним данным, их начали использовать не только как ударные катера, но и как универсальные платформы для запуска дронов и ракет.

Это свидетельствует о новом этапе технологической адаптации в войне на море. Об этом пишет Forbes.

В районе Кинбурнской косы на Николаевщине, которая находится под контролем российских войск, украинские беспилотные надводные аппараты, вероятно, начали выполнять функцию плавучих пусковых платформ. В частности, речь идет о возможности запуска FPV-дронов и применения термобарических ракет для ударов по береговым позициям противника.

Сообщается, что такие катера могут нести от шести до восьми FPV-дронов, размещенных в специальных пусковых отсеках, которые открываются во время атаки.

Кроме того, они могут быть оснащены реактивными пехотными огнеметами типа "Шмель", использующими термобарические боеприпасы для поражения укреплений и легкой техники.

Аналитики отмечают, что это является частью более широкой технологической гонки между Украиной и Россией, которая продолжается не только на суше и в воздухе, но и в Черном море. Ранее украинские морские дроны уже применялись как катера-камикадзе, а также как носители ракет и средства для запуска беспилотников, однако сейчас их функционал значительно расширяется.

Президент организации Defense Tech for Ukraine Джонатан Липперт объяснил, что термобарические боеприпасы не предназначены для пробития брони, однако эффективны против укрепленных позиций и сооружений.

По его словам, сочетание таких ракет с FPV-дронами позволяет осуществлять удары по береговым целям или обеспечивать огневую поддержку при высадке украинских подразделений.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт подчеркнул, что Украина системно превращает морские беспилотники в многофункциональные платформы. По его словам, эти аппараты уже используются для атак как морских, так и наземных целей, а в отдельных случаях даже сбивали российские воздушные цели, в частности самолеты и вертолеты.

Оборонный аналитик Елена Крыжановская отметила, что морские дроны, в частности типа Sea Baby, способны доставлять FPV-дроны на значительно большие расстояния, чем те могли бы преодолеть самостоятельно. Это позволяет осуществлять скоординированные атаки сразу несколькими беспилотниками, повышая эффективность ударов.

Подобные решения Украина применяла и раньше. В частности, во время атак на российские объекты в Черном море фиксировались случаи использования морских платформ для запуска FPV-дронов. Также сообщалось о применении беспилотника "Магура V5", оснащенного ракетами класса "воздух–воздух", который, предположительно, сбил российский вертолет Ми-8.

Кроме того, украинские беспилотные катера, по данным официальных лиц, могли участвовать в атаках на российские истребители Су-30, действовавшие над Черным морем. Это свидетельствует о постепенном превращении морских дронов в мобильные платформы противовоздушной обороны.

Эксперты считают, что сочетание FPV-дронов и ракетного вооружения значительно расширяет боевые возможности таких систем. FPV-дроны обеспечивают дальность и точность ударов, а ракеты – дополнительные средства поражения и самообороны, в том числе против авиации или других беспилотных аппаратов.

В то же время Россия пытается адаптироваться к новым угрозам. Основным вызовом для ее войск остается своевременное обнаружение украинских морских дронов, чтобы успеть привлечь авиацию, флот или береговые средства обороны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во время учений у побережья Португалии многонациональная команда под руководством Украины действовала как условный противник и победила силы НАТО во всех смоделированных боях. В ходе одного из сценариев морские беспилотники даже "потопили" фрегат альянса.

В пяти различных сценариях отрабатывали защиту портов и конвоев, а также атаки на морские группы. В каждом случае команда условного противника, так называемые "красные", побеждала силы НАТО.

