Украинские бойцы получат от 'Стального фронта' 2,5 тыс. планшетов, которые ускорят победу

Украинские защитники получили первые полтысячи специальных планшетов, разработанных для ориентирования, анализа и планирования, которые помогут воинам выполнять боевые задания. Всего бойцы получат 2 430 таких устройств. Закупила и передала технику компания Укртелеком от имени милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

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Большинство устройств уже поехали в военные подразделения на восток и юг, а уже в ближайшее время ожидается очередная партия, которая также будет передана на нужды военным. В общей сложности они усилят боевую способность более 20 бригад ВСУ.

"Сегодня мы с большим уважением и благодарностью передаем нашим защитникам эти специальные средства, и пусть они помогут бойцам беречь собственную жизнь и уничтожать врага, ворвавшегося на нашу родную землю. Укртелеком вместе со "Стальной Фронтом" помогал и будет последовательно и системно помогать нашим Силам обороны защищать независимость и целостность нашего государства", - заявил генеральный директор Укртелекома Юрий Курмаз.

Укртелеком уже предоставил на нужды Сил обороны Украины материальную помощь более чем на 50 млн грн. 350 сотрудников Укртелекома защищают украинскую землю в рядах ВСУ.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Бойцы получили от компаний уже более 1,3 тысяч дронов - такого количества беспилотников не поставляет в армию ни один частный бизнес. Кроме того, на фронт направили более 165 тыс. бронежилетов, более 900 авто и более 1,3 млн. тонн топлива.