Украинские бойцы уничтожили вражеский ГАЗ-66 из 120-мм миномета: зрелищное видео

Украинские защитники 100-й отдельной бригады территориальной обороны Украины продемонстрировали мощный удар по врагу на фронте. В результате был уничтожен российский ГАЗ-66 ("Шишига") из 120-мм миномета.

Видео дня

Зрелище видео удара было опубликовано 18 августа в Telegram-канале 100 обр. "Вы только посмотрите, как эффектно бойцы минометной батареи управления 100 обр ТрО поражают вражескую "Шишигу" (ГАЗ-66) из 120-мм миномета!" – говорится в сообщении (ролик размещен внизу новости).

На опубликованных кадрах показан мощный удар по вражескому грузовику.

Воины ВСУ подбили "Шишигу" на грунтовой дороге вблизи лесополосы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине было ликвидировано около 500 оккупантов, а также уничтожено 59 единиц вражеской техники.

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что в течение суток на юге ВСУ уничтожили 10 лодок вражеских ДРГ, крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники. Также было ликвидировано 40 окупантов.

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