Украинские десантники недалеко от Донецка отбили вражеский штурм и уничтожили танк захватчиков. Видео

Украинские десантники отбили вражеский штурм вблизи оккупированного Донецка. Также наши воины уничтожили российский танк.

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Об этом говорится в сообщении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Николаев), воины которой продолжают удерживать оборонные рубежи недалеко от захваченного оккупантами областного центра Донетчины. Как рассказали защитники, штурмы наших позиций происходят здесь каждый день (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пытаясь прорвать оборону украинских десантников, враг нередко отправляет в атаку бронетехнику: танки, БМП, БТРы.

В этот раз оккупанты бросили на штурм вместе с пехотой танк.

На видео 79 ОДШБр зафиксированы последствия боевой работы противотанкистов бригады, которые поразили вражеский танк из ПТРК.

Артиллерия десантников завершила работу, заставив вражескую пехоту отойти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В течение минувших суток защитники Украины ликвидировали около 980 оккупантов, а также уничтожили 8 танков, 10 ББМ и 9 артиллерийских систем.

– На Луганщине танк ВСУ разнес позиции захватчиков с 20 метров. Вражеская пехота в районе Лисичанска из-за сильного тумана не заметила приближение нашего Т-72.

– По данным Генштаба ВСУ, враг не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, сосредоточив наступление на на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Донетчины вблизи линии столкновения.