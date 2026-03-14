Украинские дроны атакуют временно оккупированную Луганщину: в Должанске на взорвался склад ракет. Видео

Во временно оккупированном Должанске Луганской области вечером 14 марта начали раздаваться сильные взрывы. Предварительно, в городе был атакован склад боеприпасов.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. В свою очередь мониторинговые каналы и OSINT-сообщество отмечают, что взрывы в городе продолжаются.

По предварительной информации, в результате прилета по складу БК произошла детонация. Начался пожар.

"Вероятно, удар был по месту хранения ракет к ПВО", – считает Стерненко.

Местные жители сообщают, что в городе вспыхнул пожар, который вызвал серию детонаций. Атакованный объект располагался на территории бывшего динамитного склада, который российские войска использовали для хранения боеприпасов.

По данным OSINT-сообщества, на складе хранились ракеты для российских систем противовоздушной обороны.

Официальной информации от украинских военных еще нет, оккупационные "власти" Луганщины также хранят молчание.

Должанск – административный центр одноименной городской общины и одноименного района Луганской области, самый восточный районный центр Украины. С 2014 года город оккупирован российской террористической организацией "ЛНР".

Через город проходят автомобильные дороги территориального значения в Луганской области Т 1305 и Т 1311. Также в пределах района проходят автомобильные дороги международного значения, которые обеспечивали автотранспортную связь с Харьковом и Донецком.

