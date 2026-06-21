Украинские дроны-перехватчики имеют недостаток по сравнению с реактивными "Шахедами"

Украинские дроны-перехватчики пока не могут систематически противодействовать российским реактивным беспилотникам, поскольку не обладают достаточной скоростью. Перехват таких целей пока зависит преимущественно от опыта операторов, их навыков и благоприятных обстоятельств.

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Об этом заявил командир дивизиона зенитных дронов "Посипаки" 39-го зенитного ракетного полка с позывным "Рамзес". По его словам, в Украине уже разрабатывают новые средства, которые смогут обеспечить надёжный перехват высокоскоростных беспилотников.

Военный отметил, что сегодня успешные случаи поражения реактивных дронов не являются системным результатом. По его словам, операторы используют собственный опыт и учитывают моменты, когда вражеский беспилотник во время маневра временно теряет скорость, что дает возможность его сбить.

"Ребята благодаря удаче, благодаря своим навыкам, благодаря опыту понимают, что когда он совершает маневр, у него проседает скорость, и ребята за счет мастерства, скажем так, сбивают", — пояснил "Рамзес".

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Основной проблемой остается скорость реактивных БПЛА, которая превышает 300 километров в час. Как пояснил "Рамзес", для эффективного преследования и перехвата цели украинский дрон должен быть примерно на четверть быстрее.

"Если "Шахед" летит со скоростью 300 км/ч, а наш перехватчик летит со скоростью 310 км/ч и мы его встречаем, скажем, в Харьковской области, то мы его догоним, пожалуй, где-то в Черкасской области – с разницей в 10 км/ч. Просто проблема в том, что у нас разрядится батарея", — отметил он.

Также трудности возникают и при борьбе с обычными "Шахедами", оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Они способны двигаться со скоростью от 200 до 250 километров в час.

Командир подчеркнул, что уничтожение вражеских беспилотников требует координации большого количества людей. В работе участвуют не только операторы дронов, но и персонал командных пунктов, который обеспечивает обмен информацией и взаимодействие между подразделениями.

Еще одним серьезным вызовом остаются погодные условия. По словам военного, для успешного перехвата необходим визуальный контакт с целью, а дождь, туман или плотная облачность значительно затрудняют поиск беспилотников.

"Сейчас используются дроны с системой донаведения, но даже они не дают гарантии, что "Шахед" будет найден в плохих погодных условиях. То есть, если у нас осадки, туман, облачность, "Шахеды" банально летят в облаках, мы их не видим, и тогда почти на 100% могут пролететь мимо", — пояснил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская deftech-компания SkyFall, известная производством тяжёлых бомбардировщиков Vampire и перехватчиков P1-Sun,представила новое поколение дронов-перехватчиков P1-Sun Long, оснащённых искусственным интеллектом. На сегодняшний день P1-Sun Long способен самостоятельно обнаружить воздушную цель на расстоянии до 800 метров, автоматически захватить её, догнать и уничтожить.

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