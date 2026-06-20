Украинские дроны поразили грузовики маркетплейса Wildberries, который является крупнейшим онлайн-ритейлером в РФ. Фото

20 июня украинские дроны атаковали вражеские грузовики, которые работали под видом почтовых перевозок российского маркетплейса Wildberries. Гражданские при этом не пострадали.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook командир 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE Николай Колесник. Он также опубликовал фото успешной операции против вражеской логистики.

Что известно

Украинские бойцы продолжают уничтожать логистику оккупантов. На этот раз дроны атаковали грузовики страны-агрессора России, которые передвигались под видом транспорта маркетплейса Wildberries. Он является крупнейшим онлайн-ритейлером в РФ.

Успешную операцию провели бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE.

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"Здесь почтальоны Украины просили доставить посылки оператору почты РФ, доставлено, 422 LUFTWAFFE, своевременная доставка в установленные сроки", – написал Николай Колесник.

Он отметил, что это уничтожение вражеской логистики, где агрессор прикрывается почтовыми перевозками.

Кроме того, военный добавил, что при этом ни один гражданский не пострадал.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта нанесли врагу серьезные потери в технике и личном составе. Защитники точными ударами уничтожили орудия и бронетехнику российских оккупационных войск. Украинские войска действовали на опережение и не позволили врагу атаковать свои позиции.

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