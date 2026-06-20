Украинские артиллеристы провели очередное успешное "сафари" на российскую технику. Видео

Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта нанесли серьезные потери врагу в технике и личном составе. Защитники точными ударами ликвидировали пушки и бронетехнику российских оккупационных войск.

Видео дня

Украинские войска сработали на опережение и не позволили врагу атаковать свои позиции. Об этом в Facebook сообщает 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта.

Потери путинской армии

Вражеские силы планировали нанести удар по позициям Сил обороны Украины, однако были уничтожены на этапе развертывания. Успешная операция стала результатом слаженной работы нескольких подразделений.

Разведка и операторы БПЛА своевременно обнаружили замаскированные позиции противника. Враг пытался скрывать тяжелое вооружение под специальными укрытиями и регулярно менял локации, но украинские дроны зафиксировали перемещение.

Артиллерийские расчеты 40-й бригады, получив точные координаты, нанесли серию мощных ударов.

В результате огневого поражения техника противника превратилась в металлолом. В бригаде подчеркивают, что своевременное уничтожение вражеских пушек и танков позволило не только сорвать планы россиян по продвижению вперед, но и спасти жизни украинских пехотинцев на передовой.

Главные истории дня

Напомним, Силы обороны вывели из строя железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Оккупанты использовали его для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам пресс-секретаря Сил обороны юга Владислава Волошина, у оккупантов возникли серьезные проблемы с дронами на южном фронте. Значительная часть вражеских БПЛА выходит из строя еще до выполнения боевых задач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!