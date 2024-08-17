Украинские хакеры атаковали разработчика ядерного оружия в России: результат превзошел ожидания

Успешная деятельность киберактивистов "BO Team" продолжается. В этот раз их очередной жертвой стал интернет-провайдер "Вега" из города Снежинск Челябинской области, известное с советских времен как закрытое административно-территориальное образование Челябинск-70.

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Об этом сообщает Информационное сопротивление. Результаты атаки превзошли все ожидания: было выведено из строя более 1173 коммутаторов провайдера и 10 серверов компании, уничтожена вся информация на них.

Как следствие, уже пять дней заблокировано предоставление интернета и связи для ряда стратегических предприятий города, и перспективы их полного восстановления выглядят неутешительно.

Как сообщили в "BO Team", взявшем на себя ответственность за кибератаку, интернет-провайдер "Вега" является единственным поставщиком интернет-услуг в городе. Одно из градообразующих предприятий, "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), занимающееся разработкой ядерных боеприпасов, подключено только к этому провайдеру.

В результате атаки хакеры получили доступ к персональным данным и документам завода, что находится под санкциями. Полученные данные свидетельствуют о том, кто и как помогает институту обходить эти санкции. В частности, переписка в соцсетях показывает, что атака может повлечь за собой срыв государственного оборонного заказа. "BO Team" не только взяла на себя ответственность за срыв, но и предупредила, что это не последняя их атака.

Компания "Вега" лишь сообщила о факте атаки на свою инфраструктуру, обещая возобновить работу до 17 августа. Однако, по прогнозам BO Team, восстановление может затянуться на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские киберспециалисты из BO "Team" совершили атаку на российскую группу компаний "Комбайновый завод Ростсельмаш". В результате умелых действий наших ИТ-специалистов выведено из строя более 110 серверов и около 2500 компьютеров компании.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины завершило масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы страны-агрессора РФ. В результате были поражены критически важные ресурсы и получен доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

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