Украинские хакеры 'поздравили' российский спецназ, атаковав ряд серверов: получены важные данные

24 октября, в день подразделений специального назначения ВС России, украинские хакеры "поздравили" оккупантов. Наши киберспециалисты взломали ряд сайтов и серверов, связанных с агрессией РФ против Украины.

Видео дня

Об этом на своем Telegram-канале сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Силы обороны получили личную информацию о российских военнослужащих.

Стало известно о влиянии на серверы 13 компаний России, которые поддерживают агрессию против Украины. Среди них – производитель средств индивидуальной защиты "РосХимЗащита" и фонд "Русь Великая", продвигающий идеологию "русского мира".

Также были взломаны сайты предприятий, привлеченных к кредитованию участников агрессии РФ, – "Залог" и "МФК "Джой Мани".

"Личные данные военных РФ, полученные в ходе операции, и другие потенциально интересные данные переданы в соответствующие структуры", – указала пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее хакеры Главного управления разведки МО Украины атаковали два банка страны-агрессора: "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк".

– Киберкорпус ГУР нанес удар также по ресурсам поставщиков армии РФ.

– Под прицелом украинских хакеров оказались и предприятия, производящие компоненты для радиоэлектроники, запчасти для оружия оккупантов и оборудование для обработки металлов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!