Украинские морпехи отбили попытку массированного штурма армии РФ на Александровском направлении. Видео

Российские захватчики вновь прибегают к так называемым мясным штурмам. Так, утром 28 марта оккупанты предприняли попытку масштабного наступления в операционной полосе 37 отдельной бригады морской пехоты. Однако бойцами 37 ОБрМП была отражена попытка массированного штурма противника на Александровском направлении.

Видео дня

Только за первую половину этих суток потери оккупантов на направлении превысили суммарные показатели предыдущих трех суток. Об этом рассказали в 37 ОБрМП и показали соответствующее видео.

Самая мощная атака

"Это была самая мощная атака на данном участке фронта с начала текущего года. Для штурма противник привлек тяжелую бронированную технику и большое количество личного состава. И благодаря слаженным действиям наших подразделений ситуация была полностью стабилизирована, попытки штурмовых действий противника остановлено", – рассказали в 37 ОБрМП.

Общие потери врага в ходе боя: 27 оккупантов убиты, один ранен. Уничтожен и поражен один танк, два квадроцикла, и два мотоцикла.

"Только за первую половину текущих суток потери личного состава и техники противника превысили суммарные показатели предыдущих трех суток ведения боевых действий в операционной полосе бригады", – отметили в 37 ОБрМП.

О чем речь

37-я отдельная бригада морпехов подчинена 30-му корпусу морской пехоты.

Отметим: Александровское направление – это участок фронта на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Именно здесь в рамках наступательной операции украинские защитники с начала года освободили от российских захватчиков девять населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники недавно продвинулись на севере Харьковщины, на Александровском направлении и в западной части Запорожской области.

Как известно, Россия нацелилась на украинский "пояс крепостей", но ВСУ срывают планы врага. Сейчас выглядит так, что на захват остатка Донетчины у России уйдут годы и она понесет колоссальные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!