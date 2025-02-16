Украинские морпехи отразили штурм на Покровском направлении: уничтожили бронетехнику и пехоту. Видео

Украинские морпехи из рядов 37-й отдельной бригады морской пехоты сорвали российский штурм на Покровском направлении. Оккупантов "денацифицировали" еще на этапе подготовки к атаке.

Видео дня

Уничтожена вражеская бронетехника и личный состав на разных российских позициях, откуда россияне планировали выдвигаться в атаку. Видео боевой работы опубликовали на Facebook-странице 37 ОБрМП.

"На днях аэроразведка зафиксировала движение нескольких единиц бронированной техники врага. Обе группы двигались в направлении своих оборонительных позиций, откуда враг выстраивается в боевые порядки и отправляется на штурмовые действия. Несмотря на минные заграждения и работу FPV операторов, двум БМП удалось добраться до цели и десантировать свою пехоту на разных позициях. Однако благодаря слаженной работе многих подразделений 37 отдельной бригады морской пехоты обе группы противника были уничтожены вместе с техникой, а штурм закончился, так и не начавшись. Держим оборону дальше!" – отметили в бригаде.

На видео зафиксирован весь процесс разгрома врага. Сначала украинские дроны "сопровождали" одну из российских БМП, которая подорвалась на мине, однако смогла добраться до российской позиции и высадить там десант. Но особых результатов эта высадка россиянам не принесла: после десантирования морпехи приступили к результативной охоте на захватчиков.

Далее в кадре появляются еще две российские БМП, двигающиеся к другим позициям. "Мангалы" и броня частично спасали вражескую технику от минных заграждений, FPV-дронов и сбросов, однако в конце концов одну машину удалось остановить. Другая же добралась до позиций и начала высадку десанта, во время которой она была уничтожена. Захватчики же бросились в укрытие.

Здесь свое слово сказала артиллерия, начавшая работать по российским позициям кассетными боеприпасами. А аэробомберы "выбивали" оккупантов, решивших выдвинуться из укрытия, а FPV атаковали вражеский блиндаж.

В конце концов потенциальный штурм стал невозможным: штурмовать уже было некому и чем.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1180 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 117 БПЛА оперативно-тактического уровня, 127 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

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