ВСУ обезвредили за сутки более 1700 оккупантов и 80 бронемашин армии РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях на фронте около 1730 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 215 единиц ее вооружения и военной техники.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 16 февраля, общие потери живой силы ВС РФ на украинской земле достигают 858 390 (убитыми и ранеными).

Накануне украинские воины обезвредили 84 боевые бронированные машины (всего 21 011), 11 артиллерийских систем (23 185) и пять танков (10 073) оккупационных сил.

Защитники сбили еще 36 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 25 377). Кроме этого сожгли 77 единиц автомобильной техники и автоцистерн (37 456), две – специальной техники (3749) захватчиков.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3063 крылатые ракеты, 1283 РСЗО, 1067 средств ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР нанесли сокрушительные удары по вражеской аэроразведке на Запорожье. Так, защитники уничтожили расчет оккупантов вместе с их БПЛА "Орлан".

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