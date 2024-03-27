Украинские морпехи уничтожили наблюдательный пункт армии РФ на левобережье Днепра. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага на нашей земле. Так, недавно морпехам удалось обнаружить и уничтожить командно-наблюдательный пункт армии РФ на левобережье Днепра.

Об этом сообщили на Facebook-странице Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. По оккупантам отработала аэроразведка 1-го отдельного батальона морской пехоты.

Благодаря точной отработке по цели вражеский КНП был уничтожен.

"Аэроразведка 1 отдельного батальона морской пехоты обнаружила расположение и подтвердила факт вражеского российского КНП на временно оккупированной территории Левобережья Украины. Цель уничтожена. Работаем дальше. Слава Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Национальной гвардии Украины остановили наступление войск РФ, которые "лобовыми" атаками пытались прорвать оборону наших позиций на юге. Во время боя защитники уничтожили часть бронемашин из двух колонн вражеской техники.

Ранее сообщалось, что военнослужащие из 1-й бригады оперативного назначения "Буревий" подняли национальный флаг в Серебрянском лесничестве возле Кременной. Флаг был установлен в 100 метрах от позиций противника.