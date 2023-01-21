Украинские морпехи уничтожили вражеский ''Гиацинт'' и более 10 оккупантов

Украинские морпехи бок о бок с побратимами из других родов войск Сил обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. Накануне, 20 января, ликвидированы по меньшей мере 11 российских захватчиков.

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Также враг потерял прицепное орудие "Гиацинт-Б" и гаубицу "Д-20". Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

В ВМС подчеркнули, что входящие в состав группировок военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации - и делают это успешно.

"За прошедшие сутки, 20 января, морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожена прицепная пушка "Гиацинт-Б" и пушка-гаубица "Д-20". Точные потери врага уточняются", - отмечено в сообщении.

Напомним, накануне украинские морпехи показали видео стрелкового боя, в котором трое украинских воинов положили по меньшей мере 15 российских оккупантов.

Бой с оккупантами завязался после того, как штурмовая группа противника пыталась захватить позиции 501 отдельного батальона морской пехоты. Три отважных морпеха остановили наступление и уничтожили живую силу врага.

Также сообщалось, что всего воины Сил обороны за минувшие сутки ликвидировали по меньшей мере 860 оккупантов, поэтому к утру 21 января безвозвратные потери РФ в войне превысили 120 тысяч человек.